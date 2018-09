Alla Asl di Viterbo scatta il piano triennale per 400 assunzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 400 persone. Sono quelle che la Asl di Viterbo ha chiesto di poter assumere alla Regione Lazio, per garantire che i servizi al cittadino possono essere forniti al meglio. Con deliberazione del 20 settembre, l'azienda ha programmato il piano triennale delle assunzioni per il periodo 2018-2020. Un lavoro col bilancino, per rispettare la programmazione finanziaria e di bilancio che deve essere contenuta in 150.304.000 euro.«È il primo passo fondamentale che rimette in moto le assunzioni superando il blocco del turnover e, al tempo stesso, è uno strumento flessibile che può essere modificato annualmente nel caso si verifichino situazioni nuove e imprevedibili», commenta Mario Malerba della Cisl. Ma alcuni nodi restano da sciogliere. I numeri del personale che lavora all'interno della Asl rendono bene il quadro di una forza lavoro messa in ginocchio negli ultimi anni per uscite di personale mai rimpiazzate, se non in minima parte e con contratti a tempo (la spesa per questi contratti supera i 3 milioni all'anno).Tra il 2017 e il 2018 sono andati in pensione circa 250 unità, per la massima parte del comparto non medico: circa il 13 % della forza lavoro. Entro il 2019, tra stabilizzazioni di precari, concorsi e mobilità sono previste, proprio per tamponare la situazione, 417 assunzioni per 8.249.762 euro. Si tratta di 128 medici e 7 veterinari, 50 dirigenti sanitari non medici (psicologi, biologi, farmacisti) e 202 unità del comparto non medico, soprattutto infermieri. I restanti sono unità della dirigenza amministrativa, assistenti tecnici, autisti.Per il 2019 le assunzioni richieste sono 220, mentre per il 2020 scendono a 52. «Nella delibera - riconosce Malerba - arrivano le prime risposte al processo di stabilizzazione già avviato e, in parte, alla carenza di personale cessato per pensionamenti. Mancano invece per i medici che da alcuni anni lavorano nel pronto soccorso senza specializzazione. Così come non si dà soluzione alla carenza di personale ausiliario sanitario o al personale del ruolo amministrativo, pochissime unità, non ricomprese incomprensibilmente nella stabilizzazione».Insomma, se «finalmente la Regione avvia lo sblocco del turnover che è stato particolarmente pesante con notevoli ripercussioni sulla assistenza alla popolazione», per la Cisl non è tempo di abbassare la guardia.