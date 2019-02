All'Università “La Sapienza" una targa ricorda la giovane viterbese Elena Coppa

Ultimo aggiornamento: 18:45

Da oggio c'è una targa, alla facoltà di Economia e commercio della Sapienza di Roma, per ricordare la giovane di Bagnoregio (viterbo) Elena Maria Coppa. E' stata posta nell'aula Acquario, dove la studentessa viterbese ha trascorso buona parte della sua vita universitaria prima di morire, a 21 anni, per un incidente stradale.Questa mattina la targa è stata scoperta alla presenza del sindaco Francesco Bigiotti, del vicesindaco Luca Profili e della famiglia della giovane. Ha partecipato anche il rettore Eugenio Gaudio. “La Facoltà di Economia pone a ricordo della studentessa Elena Maria Coppa, che qui ha trascorso ore felici e proficue, per esprimere la propria gratitudine alla famiglia che ha generosamente contribuito a far sì che altri studenti, come Elena, possano usufruire di questa aula”. Così si legge nel testo sulla targa.«Abbiamo voluto esserci per portare la vicinanza della nostra comunità bagnorese. Elena sarà sempre nei nostri cuori», ha detto il sindaco Bigiotti. Lo scorso 9 gennaio è stata intitolata alla giovane, scomparsa per un tragico incidente stradale nel settembre del 2017, la biblioteca nella ”Casa del Vento” di Bagnoregio.