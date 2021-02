All'Ecosantagata il derby della Tuscia contro Orte per 3-0

Volley di serie B maschile, trascinata da un formidabile Pierlorenzo Buzzelli (autore di ben 24 punti), l’Ecosantagata Jvc Civita Castellana stravince il derby della Tuscia col Volley club Orte e si rilancia in classifica. Un 3-0(25-11; 25-17; 25-21)

senza storia per i ragazzi di coach Beltrame, autori di una prestazione di altissimo livello e padroni della gara dall’inizio alla fine. Buzzelli raccoglie la fascia di capitano dall’infortunato Pietro Di Meo e indossa la maglia numero 9 di Federico Fabbio, per sostenere il compagno di squadra alle prese con un problema di salute.

Al posto di Di Meo in campo, invece, c’è il giovane Pollicino. L’Ecosantagata parte forte e allunga subito. Orte prova a mischiare le carte coi cambi, ma è in difficoltà in tutti i fondamentali e i rossoblù ne approfittano premendo al massimo. Il set dei padroni di casa è praticamente perfetto, con Buzzelli trascinatore e un grande Pollicino, che entra subito in partita con personalità.

Si va al cambio di campo col punteggio di 25-11 per l’Ecosantagata. Il secondo set parte come il primo: Jvc a tutto gas e Orte costretta a inseguire. I rossoblù sono bravi soprattutto a fermare sul nascere ogni tentativo di rimonta degli ospiti, che combattono con più grinta, ma sbattono sulla solida difesa diretta da Bortolini e Pasquini. A fine set Buzzelli piega le ultime velleità dell’Orte, mettendo a terra i palloni più pesanti, e il gioco finisce 25-17. Il terzo game si apre con l’Orte che per la prima volta riesce a portarsi in vantaggio. Per tutta la prima parte del set si combatte punto a punto, poi Buzzelli e Pollicino cambiano marcia e l’Ecosantagata sembra riprendere il volo. Gli ospiti, però, si aggrappano all’esperienza di Paris e Di Muzio, subentrati dalla panchina, e si rifanno sotto. La partita diventa vibrante, ma la Jvc mantiene un piccolo margine di vantaggio fino al 25-21, che decreta la vittoria per 3-0 dei padroni di casa. Con questo successo, l’Ecosantagata Jvc Civita Castellana si porta a quota 4 punti nella classifica del mini-girone G1. Il prossimo impegno sabato 13 febbraio a Castelfranco di Sotto, sul campo dell’Arno volley.

Jvc: Tallarico, Leoni 3, Pasquini 5, Diouf 5, Pollicino 9, Scopetti, Bortolini (L), Buzzelli 24, Mezzanotte (L), Rus, Gemma, Bordoni, Deleo, Antonini 4. All. Beltrame

Orte: Fratini 2, Sgrazzutti (L), Marcovecchio 6, Martorelli, Di Muzio 3, Papagna 1, Paris 2, Conti 2, Coluccia 8, Campana 3, Giordani 7, Crocoli, Trappetti (L), Santi. All. Bovari

