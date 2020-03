Al via domattina la sanificazione delle strade: tutte le informazioni su come comportarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finestre chiuse e nessuno in giro prima di un'ora dal passaggio dei mezzi: dalle 6 di domattina al via la sanificazione delle strade, che durerà circa sei ore.Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Arena. «L'intervento avrà inizio domani - dice - e proseguirà nei prossimi giorni. Si partirà dal centro di Viterbo per poi proseguire nelle altre zone del territorio comunale. Verrà effettuato dalla Viterbo Ambiente. L'intervento di sanificazione sarà realizzato con cloro misto ad acqua. La sostanza non risulta pericolosa per gli animali. Ci tengo a ringraziare i miei concittadini, si stanno comportando in maniera responsabile e soprattutto si stanno attendendo con molta serietà alle disposizioni governative emanate per contenere il contagio».Domani saranno al lavoro le spazzatrici che spargeranno soluzione sanificante nel centro di Viterbo, a Bagnaia e a La quercia. Sempre domani altri mezzi saranno operativi in alcune strade di Grotte Santo Stefano, con barra lava strade ad alta pressione. Sabato invece è prevista l'igienizzazione degli uffici comunali. La diluizione della soluzione che verrà utilizzata è stata concordata con i competenti uffici Asl.