Al Teatro Caffeina presentazione del libro di Carlo Calenda "Orizzonti selvaggi"

«Un libro politico. Non il libro di un politico. Una riflessione profonda e una proposta innovativa da uno dei nuovi protagonisti della scena politica italiana».Così Filippo Rossi, direttore artistico di Caffeina Cultura, annuncia la presentazione del volume “Orizzonti selvaggi. Capire la paura e ritrovare il coraggio” (Feltrinelli, pp.224, 16 euro) di Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni.L’incontro, con la presenza dell’autore, si svolgerà martedì 13 novembre, ore 18,30, al Teatro Caffeina (via Cavour 9).Il saggio ricostruisce le ragioni della caduta dell’Occidente, analizza la consistenza delle paure globali e propone una visione e un progetto per affrontarle. «La battaglia per la democrazia è iniziata – afferma Calenda - e la stiamo perdendo per mancanza di visione e iniziativa politica».Ecco allora la necessità di «immergersi nelle inquietudini e definire i contorni dei nostri orizzonti selvaggi, primo passo per ricostruire un pensiero politico credibile, capace di coinvolgere e mobilitare i cittadini. Perché la paura ci accompagna sempre, in qualunque epoca, in qualsiasi mare. Capirla e dominarla è lo spirito del progresso. E il progresso è lo spirito dell’uomo».