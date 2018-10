Al Rocchi passa l'Entella 3-2. Il tecnico della Viterbese: «Noi pronti per il campionato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce 3-2 per l'Entella l'amichevole giocata alla stadio Rocchi tra le due compagini ancora in attesa di capire in quale campionato Entella, e in quale girone Viterbese, giocheranno nella prossima stagione.Fa ridere parlare di prossima stagione essendo quasi a fine ottobre, ma la realtà è questa. Comunque vadano le cose però, quello che è certo è che per entrambe le squadra quella di oggi è stata l'ultima amichevole stagionale: da sabato o domenica prossima, inizierà il campionato: la Viterbese saprà entro mercoledì in quale girone sarà collocata, ma nelle ultime ore prende corpo la conferma nel gruppo C.Se così fosse i gialloblù sabato esordiranno con il botto: trasferta a Catania. "Non so dove giocheremo ma posso dire che siamo da primi quattro posti in qualsiasi girone della serie C - ha detto il tecnico della Giovanni Lopez - vogliamo giocare e finalmente ci siamo. Oggi ho visto una squadra viva al cospetto di un'Entella che secondo me, dovesse restare in serie C, ucciderebbe il campionato".Tanti spunti dall'amichevole con il bellissimo gol di Polidori, copiato da Ardizzone dei liguri e il debutto di Saraniti che ha fatto il suo debutto al 19' della ripresa. "L'unica cosa che non mi è piacuta di oggi è stato il risultato - ha chiosato Lopez - Catania o Piacenza? In ogni caso ci faremo trovare pronti".VITERBESE (4-3-1-2): Forte; De Giorgi (32′ s.t. Messina), Atanasov (13′ s.t. Rinaldi), Sini, De Vito; Palermo (1′ s.t. Cenciarelli), Damiani, Baldassin (19′ s.t. Saraniti); Pacilli (13′ s.t. Bovo); Polidori, Ngissah (1′ s.t. Zerbin). All.Lopez.VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Massolo (32′ s.t. Ayoub); Belli, Benedetti, Pellizzer, Crialese (19′ s.t. Germoni); Eramo (24′ s.t. Martinho), Paolucci (19′ s.t. Di Paola), Nizzetto; Currarino (24′ s.t. Icardi); Carvalho, Diaw (24′ s.t. Gabor). All. Roberto Boscaglia.Reti: 24′ Currarino, 16′ s.t. De Giorgi, 27′ s.t. Icardi, 39′ s.t. Polidori, 44's.t Ardizzone.Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo.