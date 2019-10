Al Rocchi arriva il maxischermo. «Poi led e pannelli solari, sarà uno stadio sempre più bello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Marco Romano lo aveva annunciato domenica scorsa. “Nei prossimi giorni ci saranno novità allo stadio Rocchi”. La prima è stata svelata nella giornata odierna: i tifosi della Viterbese, già dalla gara di sabato prossimo contro il Rende, potranno godersi il nuovo tabellone luminoso segna risultato e molto altro.Il maxischermo, installato in mattinata dove una volta ribolliva la tribuna Pratogiardino, servirà anche per mandare immagini storiche della Viterbese e messaggi pubblicitari dei diversi sponsor partner del club di via della Palazzina. Il tutto è stato testato questa mattina alla presenza del direttore generale Diego Foresti, del responsabile marketing Giorgio Aiello e del nuovo dirigente sbarcato dal Frosinone - e anche questo anticipato da Romano domenica scorsa - Giuseppe Capozzoli.“Vogliamo crescere anche a livello commerciale e siamo in cerca di nuovi sponsor da associare alla nostra Viterbese”, ha confidato al Messaggero il presidente Romano. Nelle prossime settimane, sempre al Rocchi, arriveranno anche i pannelli led a bordo campo. Più avanti dovrebbero entrare in funzione anche un paio di pannelli ad energia rinnovabile, che serviranno per alleggerire la bolletta energetica del Comune.