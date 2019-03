Al Palazzo dei Papi di Viterbo arrivano i dinosauri e già fioccano le prenotazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se continuiamo di questo passo, siamo certi che Amargasauro, Tirannosauro, Albertosauro e tanti altri consimili distanzieranno Tutankhamon di varie lunghezze». Bruno Blanco, responsabile dell’area musei e monumenti della società Archeoares, non sta parlando di ippica, ma della contesa, in termini di visitatori, tra due mostre.La prima, dedicata al tesoro del faraone-bambino e allestita in due fasi a Palazzo dei Papi e all’ex tribubale, lo scorso anno ha sfiorato le 50mila presenze. La seconda, dal titolo “Terra di Giganti”, è annunciata dal 30 marzo al 12 maggio e farà invadere piazza San Lorenzo (Scuderie Alessandro IV) da dinosauri a grandezza naturale. «E già sono fioccate – rivela Blanco – migliaia di prenotazioni. Ad oggi (ieri, ndc) ne sono arrivate circa 2.000 dagli istituti scolastici non solo di Viterbo, ma anche dalla Capitale. E’ un bel successo che ci fa ritenere di fare il pieno nelle prossime settimane e superare il record detenuto da Tutankhamon».Nella mostra (aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19) sono esposti denti, unghie, corna, artigli, scudi, zampe possenti e code muscolose. Insomma, le armi di attacco e di difesa degli animali più grandi e che abbiano mai calpestato il suolo della Terra. I nomi dei protagonisti? Amargasauro, erbivoro, vissuto circa 115 milioni di anni fa, con una serie di spine neurali che reggevano una vela dal collo alla coda. L’Albertosauro. Il Carnotauro (ovvero il cugino del T-Rex), carnivoro vissuto circa 70 milioni di anni fa. Non mancherà il cranio di Tirannosauro, la mandibola del Megalodonte, dotata di denti di 17 centimetri di lunghezza;La mostra è stata organizzata da “ViterDino Eventi”, col patrocinio dell’assessorato comunale ai Servizi sociali,e la collaborazione di un folto pool di soggetti a cominciare dalla Diocesi di Viterbo.Biglietti di ingresso: Intero € 7; ridotto e residenti a Viterbo, e per i bambini fino a 12 anni € 5; gratuito per i bambini sotto il metro di altezza, per le gite scolastiche biglietto agevolato di € 4,00 a studente. Info: Pronto Scuole 320.7911328.