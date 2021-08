Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:40

A poter vantare questo titolo ci sono 1.100 scuole in 65 paesi diversi del mondo. Nel Lazio, finora ce n’era appena una, situata a Roma. Ma adesso nel novero delle istituzioni scolastiche che hanno ottenuto l’accreditamento alla rete Dsd (Deutsches Sprachdiplom, ovvero diploma di lingua tedesca), c’è anche il liceo Buratti di Viterbo. Un prestigioso traguardo raggiunto in piena pandemia che apre importanti spiragli di crescita e opportunità per gli studenti a partire già da settembre.

Clara Vittori, la dirigente scolastica, ripercorre l’iter che ha portato a centrare l’obiettivo: “Dopo un lavoro di ricognizione e di preparazione dei requisiti durati un paio d’anni, qualche mese fa abbiamo avviato –racconta – il processo per l’accreditamento del Buratti. Bruciando le tappe, nella prima decade di luglio la Conferenza permanente dei ministri dell’Istruzione dei Länder tedeschi, ci ha comunicato l’accoglimento della candidatura viterbese e la possibilità di avviare il corso con doppia validità già a partire dal prossimo anno scolastico, quello 2021-2022”.

Il programma, coordinato e monitorato dalla Conferenza dei ministri tedeschi, permette alle scuole d’eccellenza l’attuazione di un programma avanzato di tedesco per il conseguimento del diploma di lingua (Dsd). “Una grande opportunità formativa – la definisce Vittori - che offre numerosi vantaggi, sia in patria che all’estero: il riconoscimento di crediti formativi presso università italiane e straniere; possibilità di candidatura per borse di studio nei migliori atenei o fondazioni tedesche, per percorsi universitari e di dottorato, o per stage di formazione-lavoro in Germania; borse di studio offerte dal servizio tedesco per lo scambio accademico per l’intero corso di studi universitari; validità illimitata per l’accesso agli studi universitari in Germania, senza bisogno di sostenere ulteriori esami; percorsi diversificati e arricchiti da iniziative culturali mirate, viaggi-premio e borse di studio”.

Il diploma aprirà anche opportunità di lavoro immediate per i ragazzi che avranno una competenza C1 di lingua tedesca. Il progetto prevede un incremento di due ore di lingua tedesca al biennio ed una al triennio, garantisce alla scuola materiale didattico e strumenti di supporto alla didattica completamente gratuiti, come gratuiti e con validità illimitata sono la preparazione e gli esami.