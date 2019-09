Aiutarono killer di camorra, processo fermo per "mancanza" di traduttori del napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cercasi interprete napoletano. Un professionista che sappia tradurre il dialetto partenepeo per i giudici del collegio del Tribunale di Viterbo e gli avvocati della difesa.Non riesce a partire il processo ai tre fiancheggiatori che aiututarono due killer di camorra a nascondersi.Non riesce a partire perché non si trova un interprete disposto a lavorare sulle intercettazioni telefoniche.Ieri mattina, davanti al collegio presieduto dal giudice Gaetano Mautone, è ripreso il processo a Domenico Gianniello, Pasquale Gianniello e Giulio De Martino.I tre imputati sono accusati di favoreggiamento aggravato dal fine di agevolare un’associazione di stampo mafioso.I killer che avrebbero tenuto nascosti sono Giovanni Tabasco e Gaetano Formicola, arrestati proprio a Viterbo a marzo del 2016. I due napoletani uccisero il 18enne Vincenzo Amandola con diversi colpi di pistola.L’arresto è scattato a Viterbo, a opera della squadra mobile, diretta allora da Fabio Zampaglione, che collaborò con i colleghi della questura partenopea. I tre ragazzi furono presi nella loro abitazione sulla Cassia Sud, Giannello e De Martino vivevano a Viterbo da qualche anno, dove avevano avviato un’attività in nero di rivendita piante e fiori per la strada.Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due ragazzi avrebbero anche costretto alcuni negozianti ad acquistare da loro per evitare concorrenza. Ieri doveva essere il giorno dell'affidamento delll’incarico al perito di trascrivere tutte le intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno aiutato gli inquirenti nell’indagine. Ma il professionista individuato ha rifiutato l'incarico.L'udienza è stata nuovamente rinviata in attesa che venga individuato un nuovo perito. I tre imputati sono difesi dall’avvocato Leopoldo Perone del foro di Napoli.