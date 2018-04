Viterbo, guerra delle nocciole: il Biodistretto contro la Ferrero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

No all'espansione incontrollata di noccioleti nella Tuscia. Ad opporsi al progetto della Ferrero che prevede di aumentare del 30 per cento in Italia la superficie coltivata, è il Biodistretto della via Amerina e delle Forre - associazione che riunisce 13 Comuni e molti agricoltori biologici. «Siamo contrari ha spiegato il presidente Famiano Crucianelli poiché questa iniziativa trasforma la nostra area in una monocultura e porterà conseguenze economiche, ambientali e sociali preoccupanti. Non possiamo consegnare...