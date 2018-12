Agli esami per la patente con microcamera e modem per avere le risposte esatte ai quiz: denunciato

Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una microcamera inserita nell'asola di un bottone della camicia, un modem completo di batteria, unaconnessione internet wi-fi e uno smartphone utilizzato con vibrazione per superare l'esame di scuola guida. È quanto hanno scoperto gli uomini della Polizia stradale di Viterbo che hanno denunciato il responsabile.E' la Motorizzazione civile ad avvertire al Polstrada. I funzionari segnalavano la presenza, in un'aula in cui era in corso un esame teorico per il conseguimento della patente di guida, di un esaminando che presumibilmente stava sostenendo la prova in modo fraudolento. Il personale, durante l'esame, passando davanti alla postazione del candidato, aveva sentito una vibrazione telefonica e notato lo spostamento anomalo dello schermo del computer, per coprire con il corpo la visuale dell'esaminatore.Il candidato sospettato, che aveva superato il test con due errori, è stato così identificato e controllato. Il giovane, vista la situazione, spontaneamente ha consegnato una microcamera con antenna collegata a una batteria e un modem portatile, completo di apparato a vibrazione. Utilizzando quest'ultimo, infatti, gli venivano comunicate le risposte ai quiz visualizzati da soggetti esterni alla motorizzazione, mediante la microcamera applicata su un bottone. Sono in corso ulteriori attività di indagine per individuare uno o più complici della persona denunciata.