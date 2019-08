Aggressione alle forze dell'ordine, sette Daspo per tifosi della Viterbese (uno per 8 anni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' scattato il Daspo - divieto di accesso a manifestazioni sportive - per sette tifosi della Viterbese che lo scorso marzo erano allo stadio di Caserta per la partita dei gialloblù. Nell'occasione le forze dell'ordine furono aggredite e due carabinieri e un agente rimasero feriti.Sono sette i daspo, uno dei quali per ben otto anni, emessi dalla questura di Caserta nei confronti di altrettanti tifosi della Viterbese. I quali lo scorso 17 marzo, dopo l'incontro di calcio tra la Casertana e la Viterbese disputato nello stadio Pinto, aggredirono le forze dell'ordine della Questura di Caserta. Un poliziotto fu anche vittima di un tentativo di aggressione da parte di uno dei tifosi ospiti, il quale cercò di impossessarsi della videocamera utilizzata per registrare gli scontri.Quelle immagini servirono a identificare gli autori dell violenze, che poi sono stati tutti denunciati all'autorità giudiziaria.A cinque dei sette destinatari dei provvedimenti restrittivi (il più breve è di 5 anni) è stata inoltre applicata l'ulterioreprescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di Polizia in concomitanza con gli incontri di calcio che vede presente la Viterbese calcio.