Giovedì 4 Maggio 2023, 05:35

Aggrediscono e rapinano due turisti tedeschi, finisce in carcere il cuoco trentenne. Il gip del Tribunale di Viterbo, al termine dell’interrogatorio di garanzia, ha disposto l’aggravamento della misura per l’indagato che era già agli arresti domiciliari. Su di lui l’accusa in concorso con un 18enne di origini ucraino rimasto ai domiciliari di rapina e aggressione aggravata.

Quattro in totale i ragazzi iscritti nel registro degli indagati, due a piede libero e due finiti in manette. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Viterbo e della stazione di Vitorchiano, coordinati dal pubblico ministero Eliana Dolce, il 26 marzo scorso i due ragazzi tedeschi dopo aver trascorso la serata nel capoluogo erano in cerca di un passaggio per far ritorno in un b&b di Vitorchiano. Durante la ricerca si sono imbattuti nei quattro ragazzi che dopo un brave scambio di battute gli hanno offerto un passaggio in cambio di 20 euro. Pigiati in 6 in una piccola utilitaria sono partiti.

Destinazione il distributore di piazza Umberto I a Vitorchiano. E’ proprio nel distributore che si è consumata la rapina e l’aggressione. I 4 invece di far scendere i turisti li hanno riempiti di botte e insulti e sottratto 200euro che avevano nel portafogli. Non contenti mentre andavano via li avrebbero anche derisi. Peccato che l’aggressione è avvenuta sotto l’occhio della telecamera di sorveglianza che ha ripreso tutta la scena e ha immortalato i volti degli aggressori. Martedì durante l’interrogatorio di garanzia i due arrestati, il cuoco trentenne assistito dall’avvocato Stefania Bibiani e lo studente 18enne difeso dall’avvocato Domenico Gorziglia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, non fornendo nessuna spiegazione al giudice sul loro comportamento.

Comportamento che ha causato un forte shock nelle due vittime. Due ragazzi giovanissimi che pensavano di trasferisti nella Tuscia. E che al momento sono tornati in Germania per mettere distanza tra loro e il luogo in cui sono stati picchiati dopo aver chiesto un passaggio. Non solo, nei cellulari degli arrestati gli investigatori hanno anche trovato video della scena con uno dei protagonisti che si fa beffe delle vittime.