Aggredisce un operaio per rubargli soldi e telefono: donna rintracciata e arrestata

E’ stata arrestata dai carabinieri di Orte, una donna straniera di 30 anni. E' accusata di avere aggredito, in una zona periferica di Orte, un operaio del luogo che era in transito in quella zona.



La donna lo poi derubato del suo telefono cellulare, oltre che a portargli via circa 120 euro in contanti, la tessera bancomat e le chiavi di casa. L'uomo, appena è riuscito ad allontanarsi ha dato l'allarme avvisando i carabinieri della stazione di Orte. I militari, giunti sul luogo descritto, rintracciavano la donna ancora in possesso di tutti gli oggetti rubati.



A quel punto è stata bloccata e arrestata, recuperavano l’intera refurtiva. Al termine delle indagini in caserma la donna è stata rinchusa nel carcere femminile di Civitavecchia.















