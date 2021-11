Aggredisce il padre invalido, trentenne allontanato da casa.

I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in un’abitazione di Viterbo a seguito di una violenta lite familiare. Un 31enne viterbese, dopo aver insultato e minacciato a più riprese i suoi genitori, aveva aggredito il padre 62enne, costretto a letto da una disabilità del 100%, provocandogli una contusione al polso destro.

Gli agenti hanno immediatamente bloccato il giovane. L'autorità giudiziaria, in considerazione del fatto che lo stesso non era nuovo a episodi di maltrattamento in danno del padre malato, ha deciso nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai genitori.