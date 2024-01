Martedì 23 Gennaio 2024, 05:20

Urla, spintoni e insulti. Ennesima serata infuocata in centro. Domenica sera un uomo, che probabilmente aveva alzato un po’ troppo il gomito, ha iniziato a dare in escandescenza al Sacrario. Prima scagliandosi contro i pochi passanti della serata, intenti a tornare a casa. E poi anche con le forze dell’ordine intervenute per calmarlo. Una scena che ha causato il panico.

Ci sarebbero stati diversi spintoni e qualche schiaffone ad alcuni che erano arrivati ignari e poi lo stesso con i carabinieri che non hanno potuto far altro che arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto anche i sanitari del 118 che lo hanno preso in carico e portato in ospedale dove si trova tutt’ora.

Ennesima rissa sfiorata solo per il tempestivo intervento di sanitari e carabinieri che in poco tempo sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Non è chiaro, la dinamica è al vaglio degli inquirenti, cosa abbia scatenato la furia dell’uomo. Se qualcuno o qualcosa. I militari della stazione di Viterbo, quando sono intervenuti, erano le 19.30 e hanno trovato la situazione già molto infuocata. Tutta la scena si è svolta nel vicolo che da piazza degli Almadiani porta a piazza della Repubblica.

Non è la prima volta che questa zona del centro storico fa da cornice a episodi simili. Spesso dettati dal troppo alcol che scorre o da semplici bravate tra giovanissimi. Non a caso, il comitato ordine e sicurezza, insediato in Prefettura, ha sempre predisposto controlli rafforzati durante il weekend per evitare situazioni come queste. Poco tempo fa, appena qualche centinaio di metri dal Sacrario, una rissa tra stranieri fece finire in ospedale un agente della polizia intervenuto per fermare la rissa. Succedeva in piazza San Faustino le forze dell’ordine sono intervenute per persone moleste e ubriache che creavano disordini. Anche in questo caso era domenica sera, quando ormai la maggior parte dei viterbesi erano rincasati.

L’altro ieri sera un solo uomo ha tenuto impegnati carabinieri e sanitari del 118 per diverse ore, visto che per calmarlo è dovuta intervenire più di una pattuglia. L’uomo al momento è in stato di fermo al pronto soccorso dove è arrivato in ambulanza, dove dopo le cure dovrà spiegare cosa gli sia passato per la testa e per quale ragione abbia deciso di scagliarsi anche contro le forze dell’ordine intervenute per risolvere la situazione.