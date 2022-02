Sabato 12 Febbraio 2022, 07:05

Aggredisce barista e si masturba davanti ai poliziotti, arrestato 24enne dominicano. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, dopo una notte a base di alcol ha prima infastidito una ragazza che serviva al bancone di un bar e poi quando è stato allontanato ha iniziato a inveire con tutti quelli che gli paravano davanti. All’arrivo delle Volanti il suo comportamento è peggiorato.

Dopo aver insultato tutti i poliziotti presenti si è calato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi davanti a loro. Gridando oscenità. Quando finalmente è stato bloccato ha iniziato a sputare ovunque, anche sui finestrini delle auto della polizia. Non si è calmato nemmeno quando è arrivato in Questura per essere identificato. Qui avrebbe preso a calci e pugni mobili e suppellettili.

Alla fine il giovane dominicano è stato medicato e arrestato e ieri mattina è comparso davanti al giudice per la direttissima. Il giudice dopo averlo ascoltato ha deciso di stralciare la parte dell’aggressione alla barista che seguirà un altro percorso giudiziario. Mentre per la resistenza e gli atti osceni ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione. Il ventenne, assistito dall'avvocato Samuele De Santis, quindi è potuto tornare a casa. Quella dell’altra notte però non la prima serata sui generis del ventenne dominicano. Diversi sono i suoi arresti per resistenza e aggressione.

L’imputato è dipendente dall’alcol e attualmente in cura al Serd della Asl di Viterbo. Non solo poco tempo fa fu arrestato e condannato per aver tentato di strangolare la fidanzata e accoltellare la sorella in preda ai fumi dell’alcol.Nonostante la condanna a 2 anni e 4 mesi il ragazzo fu subito scarcerato con l’obbligo di curarsi dalla dipendenza. Qualcosa nel cammino della sobrietà deve essere andato storto. Il processo per la resistenza inizierà solo nei prossimi mesi.