Aeronautica Militare, cerimonia di laurea per i marescialli del corso Deimos II

Oggi nello storico hangar S100 della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, si è tenuta la cerimonia di laurea dei Marescialli di 3^ classe appartenenti al 23° Corso Normali ed al 20° Corso Interni rivolto, cioè, al personale già arruolato e successivamente transitato nel ruolo dei Marescialli. Hanno conseguito il titolo di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali curriculum in Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche 146 frequentatori: 84 del 23° corso Normale e 62 del 20° corso interni.

La cerimonia che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari della città di Viterbo e dei familiari dei laureandi è stata presieduta dal Comandante della Scuola Marescialli A.M. e dell’Aeroporto di Viterbo, Col. Pilota Sandro Cascino, anche in rappresentanza del Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio; hanno partecipato, inoltre, il Magnifico Rettore dell’Università della Tuscia, Prof. Stefano Ubertini, i componenti del Consiglio di laurea, il Colonnello Pilota Luciano Cantuària Pietrani, - Addetto per la Difesa e Addetto Aeronautico del Brasile in Italia e Slovenia, il Colonnello Jorge Ceccarelli Vargas - Addetto Aeronautico del Perù in Italia, il Dott.

Luigi Pasqualetti, Presidente della Fondazione CARIVIT (Cassa di Risparmio di Viterbo); presente anche il Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, il 1° Luogotenente Marco Bonaventura, nonché i Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa dello Stato Maggiore Aeronautica, dell’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo (I.S.S.V.) e della Scuola Marescialli A.M., a viva testimonianza della costante vicinanza delle Istituzioni aeronautiche alle tematiche dell’Istituto Viterbese e del personale appartenente al Ruolo Marescialli.

Al termine del suo intervento il Rettore ha formalmente proclamato dottori in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali curriculum in Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche i Marescialli del Corso Deimos II e del 20° Corso Interni.

In conclusione ha preso la parola il Col. Cascino che nel ringraziare le varie realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo momento si è soffermato sulla storica collaborazione tra SMAM e Unitus.