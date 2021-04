29 Aprile 2021

di Paolo Graziotti

Il fatto che la trasferta di domenica prossima a Teramo sia una gara influente è un inedito nella storia della Viterbese. La squadra allenata da Agenore Maurizi si è ritrovata ieri per preparare la gara contro gli abruzzesi che però non avrà alcun risvolto a livello di classifica ed è la prima volta. Il confronto con la squadra abruzzese è stato infatti sempre molto sentito dalla tifoseria gialloblù e le stagioni in cui le due formazioni ci sono affrontate hanno coinciso molto spesso con promozioni, retrocessioni e play-off. Nelle trasferte a Teramo, la Viterbese è stata spesso sonoramente sconfitta, ma le due uniche vittorie sono arrivate durante campionati memorabili per i colori gialloblù. Il primo confronto risale alla stagione 1976-77 in Serie C. La Viterbese, che quell'anno conobbe un'amara retrocessione, venne sconfitta a Teramo del 3-0. Non andò meglio diversi anni dopo, quando le due compagini si ritrovarono in Serie D nella stagione 1993-94. Gli abruzzesi, che sia giudicarono poi il campionato, liquidarono sul proprio campo la Viterbese con lo stesso punteggio di 3-0. Nuova sconfitta, stavolta per 1-0, nella C2 del 1995-96 con la squadra gialloblù che è una matricola. Nelle due stagioni seguenti la formazione gialloblù viene nuovamente battuta sempre con il punteggio di 2-1. In entrambi i campionati la Viterbese perse punti importanti a Teramo, che poi e non le permisero di entrare nella griglia dei play-off. La svolta arriva nella 1998-99, quando la Viterbese di Luciano Gaucci, che poi vinse il campionato di C2, si impose in scioltezza a Teramo per 2-0. Con la squadra gialloblù lanciata verso la promozione, gli abruzzesi giocano però un brutto scherzo alla Viterbese nella gara di ritorno imponendosi per 1-0 allo stadio Rocchi a poche giornate dalla fine, ritardando la festa Le due squadre si incontrarono nuovamente nel campionato 2002-03 proprio in C1. Il Teramo acui la crisi di una Viterbese in zona retrocessione imponendosi per 3-1. La rivincita arrivò però l'anno dopo, proprio nell'ultima giornata di campionato, quando la Viterbese ha bisogno di una vittoria per blindare il terzo posto e disputare quindi i play-off per la Serie B in una posizione privilegiata. I gialloblù si imposero infatti in Abruzzo del 2-1. Proprio il Teramo aveva però giocato un altro brutto scherzo all'andata, vincendo allo stadio Rocchi con la Viterbese prima in classifica per 4-2. I biancorossi andarono inaspettatamente al riposo addirittura in vantaggio per 4-0. Le due formazioni si sono poi ritrovate in C2 nella stagione 2007-2008, quella della retrocessione per i gialloblù. La Viterbese sfiorò a Teramo la prima vittoria del campionato, ma uscì dal terreno di gioco con un amano 1-1. Stesso punteggio la stagione scorsa, con il pari gialloblù arrivato grazie ad un contestatissimo rigore trasformato poi da Mario Pacilli.