Addestramento al combattimento, gli allievi marescialli impegnati nelle esercitazioni a Spoleto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli allievi marescialli della Scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo hanno concluso l’esercitazione “Statua Signum 2019”, attività continuative per il XXI corso “Esempio” nell’area addestrativa di Trignano di Spoleto (Perugia), dall'1 al 5 aprile.I futuri comandanti di plotone dell’esercito italiano sono stati impegnati con elitrasporto, addestramento individuale al combattimento, lavori sul campo di battaglia, esercizi di topografia, procedure di comunicazione e tecnico tattiche delle unità di livello squadra nell’ambito delle operazioni difensive.L’1 aprile unità di plotone sono state elitrasportate, con gli elicotteri Ch 47F del 1° teggimento Aviazione dell’esercito “Antares”, dall’aeroporto di Viterbo nell’area di Piano degli Scopi (Massa Martana – Perugia). Da qui gli Allievi hanno iniziato il movimento lungo una serie di percorsi, di circa 14 chilometri ciascuno, nell’area compresa fra le località Monte Prallongo, Montemartano, Trignano e Terzo San Severo: muniti di bussola e carta topografica, hanno proceduto alle determinazioni topografiche necessarie per il riconoscimento degli itinerari.Nei giorni successivi, alla presenza del comandante della Scuola sottufficiali, generale Pietro Addis, e del comandante del reggimento allievi marescialli, colonnello Cristian Margheriti, si è tenuta l’esercitazione, incentrata sul tema “la squadra in difesa: organizzazione, pianificazione e condotta di azioni tattiche difensive, a livello squadra fucilieri”.L’attività, coordinata dal tenente colonnello Michelangelo Genchi, comandante del battaglione Allievi, si è svolta nell’ambito di una cornice di sicurezza garantita dal personale della linea di comando. Gli assetti logistici (attendamento, vettovagliamento, trasporti e sanità) necessari per lo svolgimento dell’esercitazione sono stati forniti, sulla base delle direttive del tenente colonnello Rocco La Rocca dal Reparto supporti dell’Istituto di azione militare viterbese, in sinergia con il 2° battaglione Cengio della Brigata “Granatieri di Sardegna”.