Fiamme in un deposito di materiali edili, paura per una vicina cabina dell'Enel

Violento incendio alle prime luci dell'alba ad Acquapendente: distrutto un magazzino in via Zannoni. Il depositio coonteneva materiele per l'edilizia e alcuni autoveicoli. Sul posto sono stati impegnati a lungo i vigili del fuoco, accorsi con più mezzi e personale anche da Viyterbo, oltre che dal distaccamento di Gradoli.



Particolare attenzione è stata sollecitata daalcune bombole di gas per uso domestico all’interno della struttura. Inoltre accanto al capannone si trova una cabina edi trasformazione dell'energia elettrica Enel: i vigili del fuoco sono riusciti contenere l’incendio, evitando che si propagasse ai dintorni.



Impegnati sul postoi otto vigili del fuoco e due mezzi pesanti per domare il rogo. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. Sia il capannone sia il materiale all’interno sono andati completamente distrutti. Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA