Acquista due I-phone sull'e-commerce per 1.900 euro, ma non arrivano. Due denunce per truffa

Compra due smartphone di ultima generazione sulla rete, ma non le vengono consegnati. Ancora una truffa nell'immenso mondo del commercio online.

I carabinieri della stazione di Acquapendente sono risaliti a due persone, denunciate poi per truffa. I militari, dopo la denuncia di una donna, che aveva versato 1.900 euro per acquisti su un sito specializzato per gli I-phone per acquistarne due, si sono messi all'opera.

La donna, dopo aver versato su un conto Postepay la somma, non solo non ha riceveto quanto pagato, ma ha visto anche sparire i contatti da quel sito, fino a venire bloccata da loro. I carabinieri hanno svolto le indagini e sono risaliti a due persone - uno originario di Roma e uno di Varese - entrambe denunciate per truffa.

