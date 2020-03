© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carnevale amaro per diversi locali di Acquapendente. Durante l'ultimo week-end di Carnevale, infatti, i carabinieri della compagnia di Montefiascone, insiememe ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e Nucleo antisofisticazioni e sanità, hanno controllato i locali della movida aquesiana. I militari hanno riscontrato diverse violazioni di natura amministrativa, come l’assenza dell’apparecchio di misurazione del tasso alcolemico di cui i locali devono obbligatoriamente essere dotati, e hanno elevato sanzioni per un totale di 5000 euro. Inoltre, dalla consultazione delle licenze e dalle successive verifiche, sono risultate irregolarità nei confronti di un gestore, che è stato denunciato. Per un esercizio è stata disposta la cessazione dell’attività fino al ripristino delle condizioni richieste, perché un magazzino deposito alimenti era mantenuto in condizioni igieniche carenti.