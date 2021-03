Gira per il centro senza mascherina e aggredisce carabinieri, arrestato. I militari della stazione di Onano, in servizio perlustrativo ad Acquapendente, hanno fermato un ragazzo che girava per le vie del centro privo della mascherina.

Il giovane, con un bicchiere di bevanda alcolica in mano e in evidente stato di ebrezza, una volta fermato ha reagito in modo violento, aggredendoli. Subito bloccato è stato dichiarato in arresto per resistenza e lesioni.

Ultimo aggiornamento: 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA