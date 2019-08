Acquapendente, domenica in campo per la raccolta fondi in favore dell'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stadio "Vitali" di Acquapendente domenica ospiterà l'incontro di calcio a scopo benfico tra la Nazionale Italiana Poeti e la Rappresentativa dei Pugnaloni. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi destinati all'acquisto di macchinari per l'ospedale di Acquapendente.Ci sarà sport, musica (con i Jalisse ospiti prestigiosi) e lettura di poesie.La manifestazione è firmata della Pro Loco, con il patrocino del Comune e del Coni Lazio.Come ha confermato da Umberto Coro, Vicepresidente Nazionale Italiana Poeti e organizzatore dell'evento c'è molta attesa nella città aquesiana e si annunicia il pubblico delle grandi occasioni sulla tribune dello stadio. «Sono orgoglioso di questa bellissima manifestazione, e di come stia rispondendo la città e la popolazione - ha detto - sono tutti entusiasti, sono certo che l'organizzazione funzionerà a pennello. E soprattutto forza la poesia e la solidarietà».Dello stesso avviso anche Michele Gentile, fondatore della Nazionale e difensore, in campo, in quest'evento:«La Nazionale Italiana Poeti nasce con il preciso intento di portare la poesia negli stadi. E anche al Dante Vitali di Acquapendente, per questa finalità importantissima, saremo presenti per la lettura di poesie da parte dei nostri calciatori e per divertirci in campo sempre con la finalità di solidarietà. Cultura, beneficenza e sport: questo il mantra della Nazionale».