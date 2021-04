Risorse idriche, all'amministratore di Talete mandato per cercare nuovi soci. Civita Castellana vota no

Il nuovo amministratore unico Salvatore Genova ha ricevuto il mandato esplotativo per la ricerca di altri soci per l spa pubblica dell'acqua Talete. Stamattina a palazzo Gentili via libera «a una richiesta di aiuto che sarà rivolta a istituzioni, amministrazioni locali, istituti di credito o partner privati. Non fa differenza».

Nella sede della Provincia, oltre al presidente Pietro Nocchi, c'erano 21 rappresentanti dei Comuni interessati fra sindaci, vicesindaci e delegati. Genova li ha ringraziati per il «mandato esplorativo omnicomprensivo», utile a reperire risorse in grado di risollevare le sorti della spa. Dentro al pacchetto ci sono il possibile aumento di capitale e una serie di opzioni su come muoversi; tra cui istituti di credito, Arera, altre amministrazioni o privati.

Non completamente soddisfatto del risultato, Genova. «Unico rammarico - spiega - quello di aver riscontrato come alcuni soci, pur avendo aderito al progetto di ricostruzione, alla fine si sono astenuti o hanno espresso parere contrario. Il mandato esplorativo diventa così un primo passo verso il cambiamento di rotta, quanto mai necessario per chiudere un capitolo e aprirne un altro».

Il riferimento è soprattutto al Comune di Civita Castellana, che in conferenza dei sindaci si è astenuto, mentre in assemblea soci ha votato contro a tutto il pacchetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA