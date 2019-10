Acqua alle Masse di San Sisto, al via i lavori di chiusura del pozzo

De profundis per le Masse di San Sisto. Sono infatti partiti i lavori di ricondizionamento del pozzo, dopo che anche dalla Soprintendenza è arrivato il nulla osta.



L'intervento servirà a non far arrivare più acqua termale al sito, in seguito all'ordinanza del giudice Federico Bonato. Sul posto è arrivato il geologo Giancarlo Bruti, da questo nominato "custode", che seguirà i lavori. Servirà almenon una settimana per concluderli.



La Soprintendenza, vista la rilevanza archeologica della zona, ha però chiesto di estendere lo scavo a un'area di 150 metri quadrati. La società Freetime della famiglia Belli, che proprio lì ha la concessione termale, segna un altro punto a proprio favore. La vicenda però è lungi dall'essere chiusa: l'associazione Le Masse e le Antiche Terme Romane srl puntano ancora su tre cause, una civile e due al Tar. © RIPRODUZIONE RISERVATA