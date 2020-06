Orte, accoltellato e ucciso dopo una fuoriosa lite

Accoltellato e ucciso dopo una fuoriosa lite. Stanotte poco prima di mezzanotte Eugene Moses, 35enne nigeriano, è stato ammazzatato in un albergo di Orte (Viterbo).



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 35enne sarebbe rimasto coinvolto in una rissa dove avrebbe perso la vita. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri, che dopo essere intervenuti e aver costato il decesso hanno iniziato a indagare.



Da capire cosa abbia scatenato la rissa. Moses era residente a Orte, in via Terni.



