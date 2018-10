Abusi sessuali su pazienti ricoverate nella casa di cura, arrestato infermiere

E' stato arresatto perchè avrebbe abusato di tre pazienti della casa di cura dove lavora. Per questo un giovane infermiere in servizio a Viterbo è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile per violenza sessuale aggravata e continuata. Dopo l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale del capoluogo, ieri gli agenti di polizia hanno trasferito l'uomo agli arresti domiciliari. L'arresto era stato richiesto della procura della Repubblica.



Le indagini, effettuate dal personale della sezione reati contro la persona della Mobile, specializzato nel contrasto alla violenza di genere, hanno permesso di accertare che l'infermiere, approfittando della sua qualifica avrebbe abusato sessualmente di tre pazienti della casa di cura in cui lavora.