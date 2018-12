A Viterbo vietati botti e fuochi d'artificio «a tutela delle persone e degli animali». Pesanti le sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capodanno “botti-free”: anche Viterbo dice no all’accensione o all’esplosione di artifici e manufatti pirotecnici. “Per motivi di tutela della quiete pubblica e senza pregiudizio per le sanzioni penali previste – si legge nell'ordinanza del sindaco Giovanni Arena – al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela degli animali e le condizioni di vivibilità del territorio, sarà vietato far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze e aree pubbliche affollate, ovvero transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali”.Restano in vigore particolari autorizzazioni, per gli effetti delle norme vigenti. «I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate, ma comunque a debita distanza dai predetti soggetti fragili e dagli animali», si legge ancora nell'ordinanza. In ogni caso – si legge ancora nel documento - «sarà vietato far esplodere detto materiale nell'ambito delle aree interessate dallo svolgimento della manifestazione Caffeina Christmas village. È inoltre vietato condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati».Pesanti le multe per chi non rispetterà. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione del pagamento di una somma da euro 150 a euro 500. Gli artifici e i manufatti in uso per le accensioni o le esplosioni potranno essere sottoposti a sequestro per la successiva confisca. Inoltre chi provocae rumori tali da disturbare occupazioni o riposo delle persone «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro». Il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, vapori o fumo nei casi non consentiti dalla legge, atti a offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro.«Ci sono tanti modi per festeggiare la fine del vecchio anno e l'inizio del nuovo – ha sottolineato il sindaco Arena -. e si può evitare benissimo l'utilizzo di materiali che provocano fastidio e danni alle persone, ovviamente anche a chi ne fa uso, e non ultimo, ai nostri amici a quattro zampe che, per il forte rumore, restano traumatizzati, tendono a scappare e, non poche volte, pagano con la propria vita il banale e pericoloso divertimento di chi non rispetta persone, animali e luoghi».