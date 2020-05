A Viterbo riparte la cultura: museo del Duomo con lo sconto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fase 2 dell’emergenza Covid-19: riaprono i luoghi della cultura anche nel capoluogo. I più lesti ad annunciare porte aperte agli spazi del Polo monumentale Colle del Duomo (comprendente l’omonimo museo, la cattedrale e il Palazzo dei Papi) e al museo del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, sono gli operatori di Archeoraes.«La riapertura – sottolinea a nome della società Bruno Blanco - vuole essere un test per valutare la ripresa del flusso turistico e l’impatto delle misure anti-covid sul settore culturale. Speriamo in una risposta positiva da parte del nostro pubblico. Per incentivare tale ripartenza abbiamo deciso di ridurre a € 7 il prezzo del biglietto per questo periodo di generale difficoltà. Abbiamo inoltre deciso di salvaguardare la gratuità per i viterbesi prevista all’interno della nostra struttura, prevedendo, però, anche la possibilità per i residenti di acquistare un ticket da € 3 in segno di supporto alle attività culturali da noi promosse».La ripresa delle attività è stata fissata per sabato 23 e domenica 24 maggio e, quindi al successivo weekend del 30 e 31. «Gli orari di apertura – prosegue Blanco - saranno momentaneamente ridotti rispetto a quelli normalmente in uso in questa stagione: la mattina sarà possibile visitare le strutture dalle ore 10 alle ore 13, mentre il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19».Istruzioni per l’uso: per accedere è necessario essere dotati di mascherina e si deve seguire il percorso indicato; nel costo del biglietto ridotto saranno include le audioguide che saranno igienizzate dopo ogni utilizzo; inoltre, sono dotate di una presa jack per permettere l’utilizzo dei propri auricolari da parte dei visitatori.Archeoares suggerisce di prenotare le visite, contattando i numeri 3207911328 e 3930916060 oppure utilizzare il form online disponibile sul sito archeoares.it. Quest’ultimo contiene, nella sezione blog, tutte le regole e gli aggiornamenti anti-covid.