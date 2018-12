A Viterbo l'anno nuovo bussa da dietro la porta: il concerto in piazza della Rocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbo non mancherà di salutare l'anno che se ne va con la consueta festa in piazza. Che per l'occasione va a riscoprire un luogo a lungo ignorato per gli eventi di massa.Per il 31 dicembre il Comune, assessorato alla Cultura, ha organizzato lo spettacolo del Capodanno a piazza della Rocca. E' qui che si terrà il concerto di fine anno, organizzato in collaborazione con l'Atcl (associazioni dei teatro comunali del Lazio). Il tutto, ovviamente, a ingresso sarà gratuito.«Mi piacerebbe vedere in piazza famiglie, bambini e ragazzi», dice nell'invito lo stesso assessore comunale Marco De Carolis. Che annuncia anche che il benvenuto al 2019 si terrà invece al chiuso, al Teatro dell’Unione. Due appuntamenti per coinvolgere i viterbesi e i turisti che hanno scelto il capoluogo per trascorrere le vacanze di Natale. San Silvestro sarà in piazza, a partire dalle ore 22, con il palco coperto che sarà sistemato nei pressi di Porta Fiorentina.Cosa ci sarà nella notte più lunga dell'anno? Ovviamente tanta musica.con il gruppo “Le Ore”, reduce dalla partecipazione a “Sanremo Giovani”, poi la “Extratime band” con uno show con inserti di live acustico. E l'immancabile ritmoda ballo con il “Brasilian show”.