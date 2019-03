A Viterbo il centrodestra getta acqua sul fuoco della crisi. Arena: «In giunta torna tutto come prima, o quasi»

Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta dell'opposizione per il consiglio saltato? «Una boiata». La lupa capitolina sui banchi della giunta? «Una barzelletta, non è vero che decide Roma». Ma alla fine, qual era l'impegno del sindaco per cui non si è presentato in aula? «Dovevo premiare i ragazzi di Eta Beta: visto che secondo loro devo rispondere prima alla città, ho fatto il mio dovere». Dopo accuse e sfottò, Giovanni Arena passa al contrattacco. E sulla crisi conferma le indiscrezioni: Claudia Nunzi torna in giunta e lui tiene la polizia locale.Ieri gli assessori hanno discusso alcuni collegati al bilancio: lunedì ci sarà l'ultima riunione di maggioranza, martedì il via libera in giunta, mercoledì invece l'incontro tra il senatore leghista Umberto Fusco e il coordinatore regionale di FdI, Paolo Trancassini. «Si dovrebbe chiudere dice Arena - prima non succederà nulla. C'è la richiesta di far rientrare Nunzi, io terrò la polizia locale. Per FdI torneranno anche De Carolis e Allegrini». A proposito di crisi, la minoranza ne ha dette di tutti i colori per il consiglio andato deserto.«Il sindaco scappa? Sono tutte boiate. Avevo solo chiesto di farlo martedì o mercoledì, nel rispetto dei 20 giorni di tempo. Hanno risposto che se ne fregavano di quello che diceva il sindaco. Hanno voluto questo braccio di ferro e il risultato è che la maggioranza ha assecondato le mie esigenze. È una crisi normale come ce ne sono sempre state. Mi pare che nelle passate amministrazioni siano state ben più pesanti e lunghe». Il colpo di teatro con la lupa di Roma, per dire che si decide tutto lì? «È una barzelletta che deve finire, si vuole solo strumentalizzare. Le sedi di lavoro dei parlamentari viterbesi sono lì. È chiaro che tante situazioni si vedono nella Capitale, ma non è che decide Roma: decidono i vertici dei partiti, ovvero Fusco, Rotelli e Battistoni».In aula tutti si sono chiesti quale fosse l'impegno del sindaco. «Avevo appuntamenti con cittadini. Nel pomeriggio ho ricevuto e premiato 20 ragazzi di Eta Beta diversamente abili per le loro imprese sportive. Preferisco prima adempiere ai miei doveri di rispetto verso di loro: è la minoranza che si deve adeguare alle esigenze del sindaco, non il contrario».