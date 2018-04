A Viterbo hanno giurato gli allievi marescialli del corso “Certezza”

Hanno giurato fedeltà alla Patria, questa mattina, gli allievi maresciali della Scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo. La cerimonia del XX corso “Certezza” ha visto i futuri marescialli giurare di fronte al Capo di stato maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'armata Salvatore Farina, al comandante per la Formazione, specializzazione e

dottrina dell'Esercito, generale di Corpo d'armata Pietro Serino, del comandante per la Formazione e Scuola di applicazione dell'Esercito, generale di Corpo d'armata Giovanni Fungo, e delle principali autorità civili, religiose e militari.



«La decisione di servire in armi il nostro Paese è una scelta di vita che implica tanti sacrifici e rinunce ma improntata ai più alti valori di amor di Patria, fedeltà alle istituzioni, disciplina lealtà onore e senso del dovere», con queste parole, rivolte allievi marescialli del XX corso, il generale Farina ha ricordato la solennità del giuramento appena prestato proseguendo: «Voi futuri comandanti, sarete la spina dorsale della nostra Forza armata».

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA