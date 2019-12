A Viterbo c'è meno traffico: è qui la velocità media più alta tra le province del Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade dissestate, nubifragi, maltempo. Con l'arrivo dell'inverno, tema sempre più centrale, soprattutto nel Lazio, sono le strade. Ma che dire dei guidatori? Dell'uso che i cittadini fanno di tali strade, quanto e quando guidano? A questo proposito risponde l'Osservatorio UnipolSai che, analizzando le scatole nere installate sulle auto di circa 4 milioni di assicurati, ha potuto stilare un rapporto sulle abitudini al volante degli italiani nel 2018.Brutta notizia per i sostenitori della mobilità green: nel Lazio si guida e parecchio. Di media, in un anno, si percorrono circa 240 km in più della media italiana (12.125 km) e la maggior parte di notte. Tuttavia, uno spiraglio di speranza c'è: nel 2018 sono stati percorsi circa 400 km in meno sul 2017.In auto i laziali ci stanno quasi un'ora e mezzo al giorno. Roma è la città in cui si usa di meno la macchina, ma la più vessata dal traffico. Questo perché, secondo Enrico San Pietro, condirettore UnipolSai, «è difficile trovare parcheggio, si può usufruire dei mezzi pubblici, c'è un uso più frequente di biciclette/scooter, è facile avere accesso a mezzi alternativi di trasporto quali per esempio l'Alta velocità. Nonostante una tendenza a un minore utilizzo dell'auto, la capitale ha il livello di traffico più elevato come testimonia la velocità media (29 km/h) più bassa tra le province laziali». Viterbo, con 33,8 km/h, e Rieti, con 33,4 di velocità media, sono le province meno trafficate.Nel Lazio usiamo l'automobile 280 giorni all'anno (più o meno in linea con la media nazionale) e percorriamo distanze lunghe, 43 km giornalieri (41 la media italiana). Quindi, in sostanza, è vero che facciamo meno km, ma il tempo che trascorriamo alla guida è sostanzialmente invariato. Questo significa che il traffico è rimasto lo stesso se non addirittura aumentato.