A tutta musica: ottoni, batteria e d'autore E poi Covatta

Una domenica a tutta musica quella di oggi nel Viterbese. Nel capoluogo, torna la rassegna Concerti aperitivo, con il concerto del gruppo di Ottoni della scuola musicale comunale diretti dal loro docente, Luca Seccafieno, prima tromba dell'Orchestra da camera di Venezia (alla sala Mendel del complesso della Santissima Trinità, ore 12).



A Fabrica di Roma, alle ore 21, nello spazio Vintage 1980, esecuzione di una jam session benefica per ricordare Max Stendardi, il batterista dei Fiori Neri - cover band dei Nomadi - nativo di Farense, scomparso a 60 anni nell'agosto dello scorso anno dopo una lunga malattia; il ricavato della serata sarà devoluto favore dell'associazione Stare Accanto, degli Amici dell'oncologia medica del policlinico Gemelli di Roma.



A Vitorchiano, gran finale dei festeggiamenti dedicati a San Michele Arcangelo con il concerto del cantautore Simone Gamberi, originario di Montefiascone dove è nato nel 1989, che proporrà il meglio della sua produzione; come le hit dell'album Io sono io e i cavalli di battaglia di Città Paese, con i brani Pelle Chiara, Italiota e Imprenditore.

In mezzo a tanti concerti va segnalato un appuntamento di rilievo a Capranica, dove si festeggia Maria Sa delle Grazie. A piazza San Francesco, alle ore 19, arriva Giobbe Covatta (foto) con il suo celebrato spettacolo La divina commediola, versione apocrifa della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri, di cui è rimasto solo l'Inferno, peraltro mutilo. Covatta dedica il poema ai diritti dei minori. «Conoscere i diritti dei bambini spiega il comico napoletano - riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove generazioni».

