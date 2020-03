© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus: sale a 16 il numero dei contagiati a Tuscania. Lo ha divulgato ieri il sindaco Fabio Bartolacci che tira un piccolissimo sospiro di sollievo, dopo i numeri dei giorni scorsi che hanno fatto temere il peggio. Resta alta l’attenzione. E i controlli sono stati intensificati con l’impiego di Guardia di finanza e polizia; numerosi i posti di blocco in tutta la città per contrastare l’abitudine di molti di uscire senza una motivazione valida, non ottemperando alle misure imposte dal decreto del governo.Centinaia le persone identificate. Il sindaco poi ha chiuso la farmacia Anna Ventura. Con un’ordinanza il primo cittadino Bartolacci ha spiegato che “per motivi igienico-sanitari legati all’emergenza Covid-19 è necessario cessare temporaneamente l’attività della farmacia di piazza Italia 11”. Per il momento, la chiusura è prevista per 9 giorni. “Ordino alla dottoressa Anna Ventura, titolare dell’attività denominata Farmacia Anna Ventura, la cessazione immediata dell’attività fino al 29 marzo”.Un provvedimento di “somma urgenza per l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Il servizio farmaceutico resta assicurato dalla presenza di altre farmacie.Intanto a Tuscania associazioni e privati si attivano sui social per dar vita ad una raccolta fondi per aiutare l’ospedale viterbese di Belcolle a dotarsi di attrezzature utili ad affrontare l’ondata di ricoveri previsti per l’emergenza sanitaria. Un gruppo di persone con la spinta propulsiva di alcune imprese del territorio, capitanate da Idm Assicura, Italiana assicurazione e Pool Grafica, sono alla cabina di regia e primi importanti donatori. E’ stato contattato l’ospedale viterbese per raccogliere le esigenze prioritarie di attrezzature e materiali per puntare all’acquisto e darne conto ai donatori.Sono già 15mila gli euro raccolti dalle imprese locali alla partenza dell’iniziativa e l’obiettivo dei promotori è quello di raddoppiarli.