A Tarquinia il brindisi di Giulivi (Lega) dopo l'elezione: «Da oggi comincia la rinascita della città»

Vince Alessandro Giulivi, battuto al ballottaggio Gianni Moscherini. A Tarquinia il candidato leghista ha ottenuto il 59% contro il 41% del suo avversario. Un risultato mai in bilico, con il neo sindaco avanti sin dal primo voto e alla fine risultato vincente in tutte le sezioni. Affluenza in netto calo rispetto al primo turno: alle 23 aveva votato il 52% degli aventi diritto con un calo di 10 punti percentuali. Tensione durante lo spoglio, con Moscherini furioso che ha minacciato azioni legali per una frase pronunciata, sembra, da un presidente di seggioPer Giulivi si tratta del secondo mandato dopo quello del quinquennio 2002-2007 e la bruciante sconfitta subita lo stesso anno ad opera di Mazzola (per appena 37 voti). Stavolta il suo 58,22% non ammette replice, visto il comunque lusinghiero recupero del rivale, fino al 41,78%. L'ufficialità della vittoria è arrivata poco dopo la mezzanotte. Giulivi ha aspettato fino all'ultimo nel comitato elettorale di via XX Settembre, prima di uscire accompagnato dal senatore Umberto Fusco e dello stato maggiore della Lega accorso da Viterbo.È stata una vittoria netta per la coalizione di Giulivi, che ha aumentato il distacco del primo turno e, per la prima volta, consegna Tarquinia alla Lega. Risultato che si accoda a quello di Civita Castellana e permette al partito di Matteo Salvini di calare l'en plein. «Abbiamo riconsegnato Tarquinia ai suoi cittadini», sono state le prime parole di Giulivi sommerso dall'abbraccio dei suoi sostenitori, tra cui il vicesindaco in pectore, Luigi Serafini che già dalle 21 presidiava il seggio.Poi ha aggiunto: «È una risposta a tutti quelli che non credevano che ce l'avremmo fatta. A tutti quelli che pensavano che eravamo sconfitti prima di partire. Abbiamo fatto pulizia di tanta gente che pensava solo alle poltrone, e che ha portato Tarquinia a un livello che non merita: da oggi parte la rinascita della nostra città».Tra uno champagne stappato e i fuochi d'artificio, Giulivi trova anche il tempo di parlare del programma: «Non lasceremo nessuno indietro. Mi impegnerò con tutte le mie forze. Realizzeremo tutto quello che abbiamo scritto nel programma e anche di più. A tutti i tarquiniesi, a quelli che ci hanno sostenuto dal primo giorno - ha detto - e anche a quelli che non ci hanno votato, dico: grazie, sapremo ricompensarvi della fiducia. Da domani inizieremo subito a lavorare. C'è tanto da fare».