© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli appuntamenti di sabato 15 e domenica 16 agostoSabato, con Antico presente, c’è l’occasione di penetrare nelle viscere di Tarquinia, nonché di affacciarsi dall’Ara della Regina. Nel primo caso si visita un’antica cava etrusca del IV sec. a. C., che si estende in 15.000 mq sotterranei, dove “l’ultimo degli Etuschi”, Omero Bordo, realizzò Etruscopolis, parco tematico-didattico, ricostruendo sette tombe dipinte fedelmente riprodotte a dimensioni originali, complete dei corpi e del corredo funebre. Si passa poi al Pian della Civita ovvero l’acropoli dell’antica città. Info: Sabrina 339.5718135.A Calcata, la serata di Ferragosto si può trascorrere all’Opera Bosco (località Colle) tra le istallazioni di "Arte nella Natura" teatro e punto di snodo “della cultura critica e indipendente per uno stile di vita creativo in controtendenza”. Programma: ore 18.30 accoglienza; ore 18.45 visita guidata al percorso delle istallazioni; ore 20.00 cenacolo con gli artisti, festa. Info e prenotazioni: WhatsApp: 3282769123.A Tuscania, passeggiata in notturna seguendo la via dell’acqua, sabato, dalle ore 21,15. “Si tratta di un viaggio nella storia di Tuscania -spiega la guida turistica Anna Rita Properzi - attraverso i Terzieri che ancora oggi rispecchiano gli antichi quartieri medievali, seguendo la via dell’acqua alla scoperta delle fontane che arricchiscono le piazze e le vie della città”. Info: 333.4912669:Vallerano, promette buon cibo e divertimento, sabato e domenica, presso il giardino comunale, con apertura degli stand: 12,30 e 19,30.Acquapendente: contest band locali a partire dalle ore 21.30 (piazza Girolamo Fabrizio) e domenica, ore 21, sempre al Bosco del Sasseto di Torre Alfina, viaggio musicale con il quartetto Orvieto Armonico con l’opera “L’Elisir d’Amore”, in prima a Vetralla nel Giardino segreto, sabato 15, ore 20,45.Musica anche a Caprarola, grazie alla rassegna “Di suoni e di voci”: venerdì, 21.30, giardino del Teatro comunale Don Paolo Stefani, Edoardo De Angelis e Michele Ascolese in concerto con “Il cantautore necessario“.A Celleno, nel borgo fantasma, "Homo Faber": spettacolo teatrale musicale "Benvenuto a Celleno" sabato alle 21,30: la passeggiata-sarà introdotta da Marco Saverio Loperfido, fondatore di "#Ammappalitalia" e offrirà l'occasione al pubblico di calarsi nella dimensione del '500 attraverso il racconto paesaggistico e storico.Due appuntamenti a Tuscania domenica: al mattino visita delle Basiliche di Santa Maria e dell’Abbazia di S. Giusto. Appuntamento: alle ore 9.30 al parcheggio Piazzale Vittorio Marinozzi (sotto il Ristorante Sette Cannelle). Nel pomeriggio, visita guidata al Museo archeologico e alla necropoli della Peschiera. Appuntamento: ore 17 davanti al Museo Nazionale Etrusco di Tuscania; ore 18.30 spostamento in auto fino alla Necropoli della Peschiera e Tomba del Dado; ore 20.00 fine della visita e per chi vuole ritorno in città. Info: 333.4912669 Anna Rita Properzi.Il gran finale di Ferragosto è assicurato dal tradizionale spettacolo pirotecnico di Tarquinia Lido (ore 23,45, Piazza delle Naiadi) che si svolgerà applicando idonee misure di sicurezza per evitare assembramenti.