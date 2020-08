A spasso nella Tuscia alla scoperta del cielo stellato, castelli medievali, dimore principesche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli appuntamenti di sabato 8 e domenica 9 agosto 2020Sabato, dalle ore 20,30 al Parco regionale Marturanum di Barbarano Romano (area attrezzata di Caiolo) l’associazione astrofili “GrAg” ha organizzato una serata di osservazione del cielo stellato con strumenti ottici di qualità; l’evento, gratuito, adatto ad ogni fascia di età; info 414507-324/8679585.Antico Presente punta sul piccolo borgo di Civitella Cesi (nei pressi di Blera), arroccato su uno sperone di roccia e dominato dal castello (XI secolo). “Un luogo che chiamare “minore” sarebbe riduttivo – sottolinea la guida ambientale Sabrina Moscatelli - perché di minore ha solo le dimensioni, il suo fascino invece è immenso: tra i suoi vicoli si scoprono fragranze e antichi sapori che non aspettano altro che farsi conoscere per sorprendere e stupire”. Dopo la visita, immersione nel territorio della Maremma (Via Dogana) per imbattersi nei resti dell'acropoli, della necropoli ed i resti di un castello medioevale. Fine passeggiata al sito archeologico di San Giovenale. Appuntamento: sabato 8 agosto, alle ore 17, a Civitella Cesi, nella piazzetta del castello; info e prenotazioni: Sabrina 339.5718135.Sabato visita al Museo Nazionale Etrusco di Tuscania, ospitato nel complesso dell’ex Convento Francescano adiacente alla Chiesa di Santa Maria del Riposo con il pregevole chiostro rinascimentale e gli affreschi del XVII secolo che narrano gli episodi della vita di San Francesco. Nelle sale sono esposti i reperti rinvenuti nelle varie necropoli che circondano l’abitato di Tuscania e che vanno dal Periodo Orientalizzante VII sec. A.c. sino all’epoca ellenistica IV – III sec. A.c. ben rappresentata dai sarcofagi della Famiglia Curunas. A seguire , visita della Necropoli della Peschiera e della Tomba del Dado, situate nella scenografica valle del torrente Maschiolo, una delle più suggestive della zona. Info: 333 4912669 Anna Rita Properzi. Appuntamento: ore 17 davanti al Museo, Largo Mario Moretti.Domenica 9 ancora a Tuscania, per un viaggio nel viaggio nel Medioevo grazie alla riapertura delle Basiliche di Santa Maria Maggiore e San Pietro, capolavori dell’architettura medievale romanica, e all’Abbazia di San Giusto. Info: 333. 4912669; Anna Rita Properzi. Appuntamento: alle ore 16.30 in Via Santa Maria (nei pressi del Ristorante Cichi's Bistrot).Il lago di Vico, il vulcano, la faggeta e il pozzo del diavolo sembrano gli ingredienti di una pozione magica ma sono realmente i protagonisti dell’escursione proposta: il percorso è totalmente immerso in una delle più belle Faggete d’Europa, già candidata a Patrimonio dell’Umanità Unesco. L'intera superfice è circoscritta da un anello montuoso i cui crinali rappresentano la circonferenza del vulcano Vicano, che sprofondando, ha dato origine al lago di Vico. Dopo aver attraversato la “faggeta depressa”, arrivati ad una quota di 800 mt s.l.m sulla cima del Monte Venere (l'ultimo cono vulcanico che in origine era un’isola) si raggiungerà il “Pozzo del Diavolo”, l’unico esempio di cavità vulcanica della regione Lazio. Appuntamento: domenica, ore 9.30 Parcheggio Hotel Rio Vicano, Via Cassia Cimina km 19,100, Ronciglione. Info e prenotazioni: MGiulia 335.8034198Domenica 9 agosto, dalle ore 21, a San Martino al Cimino, apertura straordinaria di Palazzo Doria Pamphilj e visita teatralizzata. Sarà possibile visitare anche le sale dell'antico Hospitale che accoglieva i pellegrini della via Francigena, la Sala Aldobrandini al piano rialzato e le sale al piano nobile, fra cui quella di Donna Olimpia Maidalchini. A cura di Colombo Bastianelli (ricerca e testi), Elisabetta Gnignera (storica del Costume), in scena la Compagnia teatrale Sanmartinese “Danilo Morucci”. Info e prenotazioni: M.Giulia 335.8034198.