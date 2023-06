Martedì 27 Giugno 2023, 05:20

A San Faustino è ancora emergenza. Emergenza degrado, emergenza disordini, emergenza droga. Nel quartiere che sembrava quasi aver trovato una “pacificazione” dopo un periodo burrascoso è tornata a salire la temperatura e la tensione. Domenica sera poco dopo le 22 è scoppiata una nuova rissa con tanto di recriminazioni razziste. E l’esito è quello di tanti episodi simili: arresti e un agente ferito a una mano.

Tutto sarebbe iniziato con una chiamata al 112, fatta da alcuni residenti esasperati dalla situazione. Gli stessi che nel pomeriggio avevano partecipato alle pulizie di piazza San Faustino con i membri del comitato di quartiere. I residenti avrebbero chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la musica ad alto volume che arrivava da un noto locale frequentato e gestito da immigrati di origine africana. Pochi minuti dopo la segnalazione è arrivata una pattuglia del carabinieri davanti al locale.

I ragazzi all’interno del bar non avrebbero gradito la presenza delle forze dell’ordine e avrebbero iniziato a gridare contro i residenti che si erano fermati sul marciapiedi ad assistere all’intervento. «Li avete chiamati voi, siete razzisti» urlano gli stranieri e in pochi secondi si scatena il caos. Un ragazzo di origini nigeriane morde al braccio uno degli agenti. Mentre altri continuano a gridare: «Vi tagliamo la gola». Nel frattempo sulla piazza di San Faustino arrivano anche la polizia e la finanza. Forze dell’ordine in supporto per cercare di riportare la situazione alla calma.

Agenti tirano fuori il taser e alla fine il nigeriano che aveva morso il carabiniere viene arrestato per lesioni e violenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. «L’intervento svolto nella notte - spiegano i carabinieri di Viterbo in una nota - nella piazza di San Faustino è il frutto dei numerosi controlli che con la consueta professionalità l’Arma svolge in tutto il centro storico, al fine di garantire una maggiore sicurezza percepita ai cittadini e che nell’ultimo fine settimana ha portato a ben 3 arresti, più di 100 grammi di droga sequestrata e 2 stranieri irregolari allontanati dal territorio nazionale».

In piazza l’altra notte, per capire cosa stava accadendo, è arrivata anche la sindaca Chiara Frontini che ieri ha subito informato il prefetto e il questore di quanto sta accadendo in un incontro informale. «Stiamo facendo sforzi smisurati su questo quartiere, grossa parte degli investimenti dell’amministrazione riguardano proprio questo quadrante, ma è chiaro che bisogna prendere misure per la sicurezza e per lo spazio urbano. Fatti, come quelli accaduti, non devono più accadere nella nostra città».

La sindaca in attesa del comitato ordine e sicurezza in programma per domani, a cui parteciperanno anche i residenti di San Faustino, ha deciso di vietare la vendita per asporto e il consumo in aree pubbliche di alcol. L’ennesimo deterrente al degrado del quartiere. «La situazione è sotto gli occhi di tutti - afferma Michele Ranucci, responsabile di vicinato del quartiere - e credo sia palese che non si tratti di un problema di integrazione. Servono soluzione precise».