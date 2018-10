A Ronciglione il comune accetta la sfida del "Plastic Free challenge". Lunedi incontro pubblico nella sala consiliare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campagna "Plastic Free Challenge", Ronciglione (Viterbo) c'è. L'amministrazione comunale ha reso ufficiale la propria adesione alla campagna, con una delibera approvata in giunta in cui si impegna ad eliminare - per quanto possibile - i prodotti plastici dal palazzo comunale. La delibera dà mandato ai responsabili dei settori di interrompere gli acquisti in materiale plastico “vergine”, privilegiando altri materiali o plastica riciclata. Di questa iniziativa si discuterà insieme ai cittadini, lunedì 29 ottobre alle ore 18 nella sala consiliare.«Si apre per Ronciglione un'importante scenario – ha dichiarato l'assessore all'Ambiente, Maura Luzzitelli - per rafforzare la presenza nel nostro paese di una cultura ambientale diffusa. La lotta alla plastica è ormai una realtà a livello nazionale, una necessità per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta. Con l'adesione alla campagna "Plastic Free challenge" dimostriamo di partecipare attivamente alla battaglia, attraverso azioni mirate e campagne informative. Invito cittadinanza e associazioni a partecipare numerosi all'incontro pubblico»Tra gli obiettivi di raccolta differenziata e incentivata c'è la riduzione dei rifiuti attraverso alcune buone pratiche, come l'eliminazione della plastica monouso. La battaglia alla plastica riguarda anche tutte le iniziative promosse dalle associazioni del paese, che per godere del patrocinio del Comune di Ronciglione dovranno necessariamente bandire l'usa e getta, privilegiando altri materiali. Sulla stessa linea d'azione, anche la volontà di sostenere iniziative capaci di limitare la produzione ed il consumo di imballaggi a perdere, quali la promozione di accordi per la creazione di punti vendita di prodotti sfusi.«Lavoreremo con attività di sensibilizzazione alla comunità per una drastica riduzione dei materiali plastici, inutili e dannosi per l'ambiente. E' importante iniziare dalle piccole azioni quotidiane – ha commentato il sindaco, Mario Mengoni - e l'esempio partirà proprio dal palazzo comunale, con l'eliminazione della plastica monouso, l'utilizzo di bottiglie in vetro o biodegradabili compostabili al posto di bottiglie in plastica durante le sedute del consiglio, il trasferimento informatico di documenti e la loro scansione, al fine di ridurre i rifiuti cartacei».Oltre al sindaco Mario Mengoni e l'assessore all'Ambiente Luzzitelli, lunedi sarà presente Giorgio Giannini, del comitato scientifico Accademia Kronos, che parlerà di inquinamento, microplastica e nanoplastica nei cibi.