A Queen with no head, la cantautrice viterbese Maria Laura Ronzoni racconta la storia della regina senza testa Video

A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del singolo No One Around, il progetto artistico mLau (formato dalla cantautrice viterbese Maria Laura Ronzoni (foto) e da Massimo Marraccini) torna negli store digitali con A Queen with no head, la storia della regina senza testa. Un brano dalle atmosfere magiche e surreali, che la cantautrice Maria Laura Ronzoni ha composto per la rappresentazione teatrale Risvegli di Primavera dell’autore tedesco Frank Wedekind (1864-1919), ideata e prodotta da Margherita Vestri per la regia di Rolando Macrini. La ricerca poetica e musicale dell’autrice-compositrice di A Queen with no head trae ispirazione dalle dinamiche conflittuali all’origine dell’opera di Wedekind, definita dallo stesso autore eine Kindertragödie: una “tragedia di bambini”, schiacciati dalle imposizioni della cultura dominante dell’epoca. È all’interno di questo spaccato sulla fine dell’infanzia e sulla scoperta del mondo ipocrita degli adulti che si inserisce la fiaba a lieto fine della regina senza testa, una storia nella storia investita del potere assoluto di curare l’anima, di risolvere le tensioni conflittuali sopra descritte grazie alla capacità di accogliere e vivificare ogni sentimento autentico, istintivo, inespresso e ingabbiato all’interno di una realtà sociale, tanto tragica e grottesca quanto i personaggi creati da Wedekind. Grazie agli arrangiamenti e al lavoro di produzione attento e sensibile di Massimo Marraccini, il testo e la musica di Maria Laura Ronzoni si arricchiscono ora della magia sonora che trasporta questa fiaba in un viaggio onirico senza tempo, oltre la soglia della musica elettronica: una dimensione nuova e inaspettata, tributo più̀ che dovuto all’anima poetica e al genio di Wedekind. MLau è dunque il viaggio musicale di due amici di lunga data, Maria Laura Ronzoni (cantautrice e performer) e Massimo Marraccini (percussionista, batterista, compositore, arrangiatore e produttore).

