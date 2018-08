Cene di beneficenza: a Pianoscarano le donne cucinano anche senza Facchini

Le succulente pietanze delle donne di Pianoscarano tornano protagoniste. L'indimenticata zuppa di funghi, il mai rimpianto spezzatino dé na vorta potranno essere gustati, a prezzi più che modici, in piazza nelle sere pre Trasporto di Santa Rosa.



L'occasione arriva dall'iniziativa Cena insieme... nella piazza della solidarietà. Il 23 e 24 agosto a piazza Scotolatori, nello storico quartiere, andrà in scena la puntata numero 0 delle cene organizzate da Viterbo con Amore, Donne di Pianoscarano e Comune. Un evento nato per aiutare l'emporio solidale di S. Barbara e, allo stesso tempo, dare ai viterbesi l'occasione di fare beneficenza mangiando i piatti della tradizione viterbese. «Con queste cene spiega il presidente Domenico Arruzzolo vogliamo riempiere gli scaffali dell'emporio per un anno». L'iniziativa, che fa rivivere un po' i tempi i cui le donne di Pianoscarano cucinavano per le cene organizzate dai Facchini, è stata presentata dal presidente di Viterbo con Amore, dall'assessora comunale Alessia Mancini e dal presidente del Club amici di Pianoscarano, Marcello Selvaggini.



«L'intero ricavato spiega Mancini - sarà devoluto all'emporio solidale di Santa Barbara. Abbiamo sostenuto questa iniziativa e spero ci sia grande partecipazione. L'obiettivo è quello di farla entrare a pieno titolo nei festeggiamenti di Santa Rosa». Ufficialmente oggi, con il montaggio della Macchina, la città inizia a vivere l'attesa per la festa. «Le nostre cene andranno benissimo afferma Selvaggini perché abbiamo fatto un buon lavoro. E poi non ci fermeremo qui. Abbiamo ancora tanto in mente».



Le donne di Pianoscarano sono state protagoniste delle serate dedicate alla beneficenza in piazza San Lorenzo per 19 anni, ora sono pronte a scaldare di nuovo i fornelli. «E non c'è nessuna guerra in atto con nessuno», rassicura l'assessora Mancini.

