A Nepi si parla della violenza sulle donne. «Recepito il protocollo firmato in prefettura»

Anche Nepi (Viterbo) in prima fila per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'appuntamento è per sabato, alle ore 18, nella sala consiliare.E' in programma un incontro dal titolo "La Forza delle donne". L'evento è promosso dal vicesindaco Annalisa Arcangeli e dalla consigliera delegata allo Sport, Federica De Paolis. «Con questa iniziativa - hanno detto le due rappresentanti del Comune - Nepi recepisce in pieno il protocollo di intesa interistituzionale sottoscritto da varie parti in prefettura. Lo scopo del convegno è quello di sensibilizzare la popolazione per promuovere lo spirito del protocollo presso la nostra collettività. Dando seguito, sviluppando adeguate politiche di sostegno, al superamento di condizioni di disagio e difficoltà».Saranno presenti, oltre alle cariche istituzionali, la campionessa italiana di motociclismo Letizia Marchetti, il maestro di difesa personale Valerio Burgio, l'avvocato Alessandra Ortenzi, Barbara Nardi dirigente psicologa della Polizia. L'evento è patrocinato dal Coni Lazio e Comune di Nepi.