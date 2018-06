A Montalto e Tarquinia tutti al mare, domani il giornalista Bevilacqua apre Sereno Variabile con il parco di Vulci

di Marco Feliziani

Con il primo weekend del mese di giugno, questa mattina sul litorale di Montalto e Tarquinia è ufficialmente iniziata la stagione turistica.



L'assalto dei villeggianti alle spiagge si è visto già dalle prime ore del mattino, con pullman, auto e camper sulla provinciale che, da Viterbo, porta in direzione del lido. La prima tintarella, le creme solari e i giochi per i più piccoli sotto gli ombrelloni.



In tanti hanno approfittato per un bagno al mare con amici e parenti, sotto il sole cocente della prima vera prova della stagione balneare 2018.



Domani 3 giugno la bella stagione la aprirà anche il giornalista e conduttore Osvaldo Bevilacqua con la trasmissione televisiva Sereno Variabile in onda alle 13.40 su Rai 2. Le immagini racconteranno le tradizioni e le bellezze di Montalto, con il suo parco naturalistico e archeologico di Vulci.



Bevilacqua darà spazio all'antico mestiere del buttero, al lavoro dei ragazzi della fattoria sociale Ortostorto e al progetto del Cismar (Centro ittiogenico sperimentale marino) condotto dal professor Giuseppe Nascetti dell'università della Tuscia.

