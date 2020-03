A Montalto e Tarquinia alle 18 il flash mob, tutti a cantare l'Inno nazionale

Sul litorale non mollano. C'è voglia di vita, di abbracci, in un paese recluso per prevenire e debellare la diffusione del virus. Da piazza Padella a piazza Carlo Alberto dalla Chiesa a Montalto, da via IV Novembre a piazza Giacomo Matteotti a Tarquinia; alle 18 di oggi scatterà il flash mob: dalla finestra tutti a cantare l’Inno nazionale.



C'è chi prenderà la chitarra, chi il sax, e chi alzerà il volume dello stereo. Un messaggio che si è trasmesso come un virus, attraverso i social, le chat, per far sentire la forza d'animo e la voglia di ricominciare la vita di tutti i giorni. Sui balconi questa mattina è spuntato il tricolore, distintivo di onore, di sangue e di sudore che rappresenta le radici di una nazione. Quella nazione in cui il popolo grida «Andrà tutto bene», perché convinto che tornerà a riabbracciarsi.