A Montalto sull’Aurelia sfreccia in moto a 232 km/h, l'autovelox non lo perdona

Pensava di sfrecciare sul circuito del Mugello a tutto gas in sella al suo bolide, ma la foto che vedete in questa pagina è il trofeo che la Polizia locale di Montalto gli farà recapitare a casa dopo che l’autovelox lo ha immortalato a 232 km/h sulla statale Aurelia, tra Montalto di Castro e Pescia Romana, sul litorale di Viterbo.Il centauro che martedì scorso è passato come un missile davanti all’occhio elettronico al km 114,900 in direzione Grosseto, rischia ora la sospensione della patente e una multa salatissima. Il pilota ha superato con una velocità di 142 km/h il limite di 90 concesso su quel tratto della statale.Per lui scatterà il comma 9/bis dell’articolo 142 del codice della strada che recita: «Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 821 a euro 3.287. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi».Una bella mazzata per il centauro che a quella velocità non solo ha messo in pericolo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada.