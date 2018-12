A Montalto di Castro non è Capodanno senza il tradizioneale tuffo in mare. Con la scusa della solidarietà...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna domani 1° gennaio, sul litorale di Montalto, Only the Brave, il tuffo a mare che vede giovani temerari salutare l'arrivo del nuovo anno. Per quest'anno l'appuntamento è, come sempre, sulla spiaggia antistante lo stabilimento balneare Il Gabbiano, dove alle ore 12 coraggio, solidarietà e positività prenderanno il sopravvento.Gli organizzatori di questa manifestazione, giunta alla sua settima edizione, accenderanno un grande falò in riva al mare. Poi, con la collaborazione dei proprietari dello stabilimento, verrà offerto vin brulè ai presenti. Con l'aiuto dei cittadini, quest'anno il ricavato sarà devoluto a Zia Caterina (Caterina Bellandi) e del suo taxi Milano 25, tutto colorato. Una storia d'amore, quella verso il suo compagno Stefano morto di cancro ai polmoni. Lui in realtà era il taxista di Milano 25: lei ha ereditato il taxi come dono d'amore e lo ha voluto trasformare in un luogo magico. Ovvero, il normale servizio pubblico del taxi effettua delle corse gratuite per l'ospedale pediatrico Meyer, di Firenze, a favore dei familiari e dei bambini malati di tumore che vengono curati nel centro specialistico.«Come tradizione spiegano gli organizzatori del tuffo a mare ci ritroviamo il primo dell'anno sulla spiaggia di Montalto per iniziare con energia e positività il nuovo anno, ma anche per offrire un contributo per una giusta causa». Il tuffo nelle acque gelide del Mar Tirreno, ci tengono a dire i promotori dell'iniziativa, si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.L'evento è patrocinato dal Comune di Montalto di Castro.